Fenerbahçe benim için bir kurtulus
Futboluyla Besiktas derbisine damga vuran Vincent Janssen'den çarpıcı sözler... Ingiliz basınına konusan 23 yasındaki yıldız golcü, "Fenerbahçe'ye transferim benim için bir tür kurtulustur.
Burada verilen sansı en iyi sekilde degerlendirmeye çalısıyorum. Türkiye'deki ilk derbimde atmosfer harikaydı. Daha önce böyle bir sey yasadıgımı hatırlamıyorm. Sahada ve tribünlerde olanlar gerçekten çılgıncaydı" açıklamasında bulundu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:28
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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