 Fenerbahçe benim için bir kurtulus – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Fenerbahçe benim için bir kurtulus

    Fenerbahçe benim için bir kurtulus

    Futboluyla Besiktas derbisine damga vuran Vincent Janssen'den çarpıcı sözler... Ingiliz basınına konusan 23 yasındaki yıldız golcü, "Fenerbahçe'ye transferim benim için bir tür kurtulustur.

    Burada verilen sansı en iyi sekilde degerlendirmeye çalısıyorum. Türkiye'deki ilk derbimde atmosfer harikaydı. Daha önce böyle bir sey yasadıgımı hatırlamıyorm. Sahada ve tribünlerde olanlar gerçekten çılgıncaydı" açıklamasında bulundu.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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