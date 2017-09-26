F.BAHÇELİ YÖNETİCİ PFDK'DA!

Kurul, derbi maçında hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemi Ali Palabıyık'a yönelik sözlerinden dolayı, sarı-lacivertli yöneticiyi sportmenliğe ayrı davranıştan PFDK'ya sevk etti.



Fırat'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Asbaşkanlarından Mahmut Uslu da müsabaka sonrası yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerden dolayı PFDK'ya sevk edilen bir diğer sarı-lacivertli yönetici oldu.

Ayrıca kurul, Fenerbahçe Kulübü'nü de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından PFDK'ya sevk ederken, derbi maçıyla ilgili sevk işlemlerinin birkaç saat içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.