F.BAHÇELİ YÖNETİCİ PFDK'DA!
Fenerbahçe Asbaşkanlarından Önder Fırat ve Mahmut Uslu PFDK'ya sevk edildi.
Kurul, derbi maçında hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemi Ali Palabıyık'a yönelik sözlerinden dolayı, sarı-lacivertli yöneticiyi sportmenliğe ayrı davranıştan PFDK'ya sevk etti.
Fırat'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Asbaşkanlarından Mahmut Uslu da müsabaka sonrası yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerden dolayı PFDK'ya sevk edilen bir diğer sarı-lacivertli yönetici oldu.
Ayrıca kurul, Fenerbahçe Kulübü'nü de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından PFDK'ya sevk ederken, derbi maçıyla ilgili sevk işlemlerinin birkaç saat içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:46
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PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Toplam 7
Yorum
eray en büyük bjk federasyondanda büyükki habire ceza veriyorlar.
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 92
Yorum
TARAFTAR Kartlar zamanında çıksaydı o pozisyonlar olacak mıydı?
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ViDEO HAKEM ACİLEN UYGULANMALI
Toplam 62
Yorum
sergen hakemlerlemi?cimbommu şampiyon olcaktı yoksa fenermi sence?bırakın bu cahil fanatizmi artık.
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