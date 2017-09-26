 F.BAHÇELİ YÖNETİCİ PFDK'DA! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    F.BAHÇELİ YÖNETİCİ PFDK'DA!

    F.BAHÇELİ YÖNETİCİ PFDK'DA!

    Fenerbahçe Asbaşkanlarından ve Mahmut Uslu PFDK'ya sevk edildi.

    Kurul, derbi maçında hakem soyunma odası koridorunda müsabaka hakemi Ali Palabıyık'a yönelik sözlerinden dolayı, sarı-lacivertli yöneticiyi sportmenliğe ayrı davranıştan PFDK'ya sevk etti.

    Fırat'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Asbaşkanlarından Mahmut Uslu da müsabaka sonrası yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerden dolayı PFDK'ya sevk edilen bir diğer sarı-lacivertli yönetici oldu.

    Ayrıca kurul, Fenerbahçe Kulübü'nü de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından PFDK'ya sevk ederken, derbi maçıyla ilgili sevk işlemlerinin birkaç saat içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:46
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