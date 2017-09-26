 ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI

    ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
    'nin genç futbolcusu 'ın lisansı çıkartıldı. Makedonya Milli Takımı forması giyen ve geçtiğimiz günlerde 18. yaşını kutlayan Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin TFF'nin sitesinde bulunan takım kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu ocak ayından itibaren sarı lacivertli formayı giyebilecek.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:48
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