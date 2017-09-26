ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:48
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PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA!
Toplam 7
Yorum
eray en büyük bjk federasyondanda büyükki habire ceza veriyorlar.
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 92
Yorum
TARAFTAR Kartlar zamanında çıksaydı o pozisyonlar olacak mıydı?
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ViDEO HAKEM ACİLEN UYGULANMALI
Toplam 62
Yorum
sergen hakemlerlemi?cimbommu şampiyon olcaktı yoksa fenermi sence?bırakın bu cahil fanatizmi artık.
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