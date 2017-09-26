 ELJİF ELMAS'IN 18. YAŞ GÜNÜ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    'IN 18. YAŞ GÜNÜ

    <a href="/index/eljif-elmas?id=f231e464-6ada-4831-a4fa-1ca226a29c79" class="" rel="tag">ELJİF ELMAS</a>'IN 18. YAŞ GÜNÜ

    'de 'ın 18. yaş günü kutlandı.

    'nin 18 yaşına basan Makedon futbolcusu 'ın doğum günü, Can Bartu Tesisleri'ndeki bir mini partiyle kutlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada; antrenman öncesinde soyunma odasında mumları üfleyen ve kendisi için hazırlanan pastayı kesen , daha sonra tebrikleri kabul etti. Teknik heyet ve tüm takım arkadaşları Eljif Elmas'ı yeni yaşı nedeniyle kutladı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:21
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