Fenerbahçe'nin 18 yaşına basan Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın doğum günü, Can Bartu Tesisleri'ndeki bir mini partiyle kutlandı.



Kulüpten yapılan açıklamada; antrenman öncesinde soyunma odasında mumları üfleyen ve kendisi için hazırlanan pastayı kesen Eljif Elmas, daha sonra tebrikleri kabul etti. Teknik heyet ve tüm takım arkadaşları Eljif Elmas'ı yeni yaşı nedeniyle kutladı.

