ELJİF ELMAS'IN 18. YAŞ GÜNÜ
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 18. yaş günü kutlandı.
Fenerbahçe'nin 18 yaşına basan Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın doğum günü, Can Bartu Tesisleri'ndeki bir mini partiyle kutlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada; antrenman öncesinde soyunma odasında mumları üfleyen ve kendisi için hazırlanan pastayı kesen Eljif Elmas, daha sonra tebrikleri kabul etti. Teknik heyet ve tüm takım arkadaşları Eljif Elmas'ı yeni yaşı nedeniyle kutladı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:21
-
"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 104
Yorum
BEŞİKTAŞ 34 maçın 29 dış sahalarda evsiz oynayan takım şampiyon oluyor bunlar suçluyu kendi takım yönetiminde değil köprü altında arıyor hah komik !
-
"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 104
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon GS ye ve FB ye 13 puan fark atmışız şampiyon olmuşuz Allah için söyleyin geçen sene bu takımlar şampiyonluk için ne yaptı ?
-
DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 2
Yorum
ged 61 peki çok şerefli hakemler ne olacak...
ELJİF ELMAS'IN 18. YAŞ GÜNÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.