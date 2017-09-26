Ekici ilaç gibi geldi

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan fakat Trabzonspor'un bonservisini vermemesi sebebiyle 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, üstüne bir de sakatlık yaşayınca sahalara dönüşü 9 ayı buldu. Ancak Ekici için kabus dolu günler geride kaldı. Sakatlığı tamamen geçti ve her hafta biraz daha üstüne katarak geliyor.

Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren, Beşiktaş derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki yıldız, iki maçta sergilediği performansla ilerisi için ümit verdi. Belki henüz sonuca direkt etki yapan futbol oynamadı ama yanındakilerinin verimini artırdı.

Sarı-lacivertlilerin orta sahasına hareket ve hız katan Ekici'nin bu oyunu Ozan Tufan, Josef ve hatta eleştirilse de Giuliano'nun da performansına doğrudan katkı sağladı. Aykut Kocaman, henüz 90 dakika sahada kalacak fizik kapasiteye ulaşamayan Ekici'ye, "Çalışmalarından ve takıma verdiğin katkıdan memnunum. Yeter ki böyle devam et, takımın değişmez ismi olacaksın" mesajı verdi.