Ekici ilaç gibi geldi
Henüz sonuca direkt etki eden bir futbol oynamasa da orta alana hareket ve hız getirdi; Ozan, Josef ve Giuliano’nun verimini artırdı
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan fakat Trabzonspor'un bonservisini vermemesi sebebiyle 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, üstüne bir de sakatlık yaşayınca sahalara dönüşü 9 ayı buldu. Ancak Ekici için kabus dolu günler geride kaldı. Sakatlığı tamamen geçti ve her hafta biraz daha üstüne katarak geliyor.
Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren, Beşiktaş derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki yıldız, iki maçta sergilediği performansla ilerisi için ümit verdi. Belki henüz sonuca direkt etki yapan futbol oynamadı ama yanındakilerinin verimini artırdı.
Sarı-lacivertlilerin orta sahasına hareket ve hız katan Ekici'nin bu oyunu Ozan Tufan, Josef ve hatta eleştirilse de Giuliano'nun da performansına doğrudan katkı sağladı. Aykut Kocaman, henüz 90 dakika sahada kalacak fizik kapasiteye ulaşamayan Ekici'ye, "Çalışmalarından ve takıma verdiğin katkıdan memnunum. Yeter ki böyle devam et, takımın değişmez ismi olacaksın" mesajı verdi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:28
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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