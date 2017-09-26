Akhisarspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu
29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe taraftarı için Gediz kale arkasının doğu kısmında 800 kişilik yer ayrıldığı bildirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor yönetiminden yapılan açıklamaya göre yarın (Çarşamba) Passolig üzerinde satışa çıkacak biletlerin misafir takım 70, Spil tribün 70, Maraton Akigo 75, Kapalı Tribün 80 ve VIP tribün 100 TL'den satışa çıkacağı bildirildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:37
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
karakartal Burda tek masum hakem ve onu atayanlar galiba.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
BBB Palabıyık soyisimli, elindekini bekçi düdüğü gibi kullanan zat ne olacak? Nihayetinde, maçı çığırından çıkararak bu cezalara sebep oldu.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
Ferhat Korkmayin TFF ebedi Dostlari FBJK ikisinede birsey yapmaz baksana senol güzel bogazliyor sorun yok berat. Iki takimada ceza gelmez 3 kurus
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