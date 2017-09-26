 Akhisarspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Akhisarspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

    Akhisarspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu
    Süper Lig'in 7. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor, maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

    29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe taraftarı için Gediz kale arkasının doğu kısmında 800 kişilik yer ayrıldığı bildirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor yönetiminden yapılan açıklamaya göre yarın (Çarşamba) Passolig üzerinde satışa çıkacak biletlerin misafir takım 70, Spil tribün 70, Maraton Akigo 75, Kapalı Tribün 80 ve VIP tribün 100 TL'den satışa çıkacağı bildirildi.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:37
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