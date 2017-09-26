6 puan aldı, 6 sıra yükseldi

Alanya ve Beşiktaş galibiyetleriyle son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 4. haftasını 10. sırada kapattığı Süper Lig'de 2 maç sonunda 4'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yeni hedefi, 9. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi oynayacağı Akhisar ve Malatya maçlarını da kazanıp, Türk Telekom Stadı'ndaki üçüncü derbi için galibiyet hesapları yapmak