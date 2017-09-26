 6 puan aldı, 6 sıra yükseldi – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    6 puan aldı, 6 sıra yükseldi

    6 puan aldı, 6 sıra yükseldi

    Alanya ve Beşiktaş galibiyetleriyle son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 4. haftasını 10. sırada kapattığı Süper Lig'de 2 maç sonunda 4'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yeni hedefi, 9. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi oynayacağı Akhisar ve Malatya maçlarını da kazanıp, Türk Telekom Stadı'ndaki üçüncü derbi için galibiyet hesapları yapmak

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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