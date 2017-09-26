6 puan aldı, 6 sıra yükseldi
Alanya ve Beşiktaş galibiyetleriyle son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 4. haftasını 10. sırada kapattığı Süper Lig'de 2 maç sonunda 4'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin yeni hedefi, 9. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi oynayacağı Akhisar ve Malatya maçlarını da kazanıp, Türk Telekom Stadı'ndaki üçüncü derbi için galibiyet hesapları yapmak
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:39
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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