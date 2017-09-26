 15 YIL ÖNCE DE... – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    15 YIL ÖNCE DE...

    15 YIL ÖNCE DE...

    Kaleyi Volkan Demirel’den devralan derbideki performansıyla sınıfı geçmişti. Tecrübeli file bekçisinin, 15 yıl önce de Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

    Dönemin kaleci antrenörü Yavuz Şimşek'in Kamerunlu kaleciyi denemeye aldığı ancak beğenilmeyen Kameni'nin geri gönderildiği öğrenildi.

    Fransa'da St.Etienne ve Le Havre, İspanya'da ise yıllarca Espanyol ve Malaga formalarını giyen Kameni, 33 yaşında Fenerbahçe'ye imza atmış oldu.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:35
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