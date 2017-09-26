15 YIL ÖNCE DE...
Kaleyi Volkan Demirel’den devralan Carlos Kameni derbideki performansıyla sınıfı geçmişti. Tecrübeli file bekçisinin, 15 yıl önce de Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Dönemin kaleci antrenörü Yavuz Şimşek'in Kamerunlu kaleciyi denemeye aldığı ancak beğenilmeyen Kameni'nin geri gönderildiği öğrenildi.
Fransa'da St.Etienne ve Le Havre, İspanya'da ise yıllarca Espanyol ve Malaga formalarını giyen Kameni, 33 yaşında Fenerbahçe'ye imza atmış oldu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:35
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İDDAA GERİ ADIM ATTI
Toplam 1
Yorum
ultra 35 Daha indereceksiniz oranları 13. hafta 1.5 a düşer..
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 22
Yorum
Fb'li Bir fenerbahçeli olarak yonetimdeki bazi yoneticileri bizde kiiyoruz. Hepsi toplansa bir Ali Koç yapmaz!
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Devler takipte
Toplam 4
Yorum
yorum 2 birazda beceri var ama yetenekli süper öngörülü oyunu iyi okuyan bi yıldız değil aslada olamaz abartmayın insanları ki işlerini yapsınlar
15 YIL ÖNCE DE... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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