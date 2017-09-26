15 YIL ÖNCE DE...

Dönemin kaleci antrenörü Yavuz Şimşek'in Kamerunlu kaleciyi denemeye aldığı ancak beğenilmeyen Kameni'nin geri gönderildiği öğrenildi.



Fransa'da St.Etienne ve Le Havre, İspanya'da ise yıllarca Espanyol ve Malaga formalarını giyen Kameni, 33 yaşında Fenerbahçe'ye imza atmış oldu.