Vincent Janssen’den derbi yorumu
Fenerbahçe'ye Beşiktaş karşısında zaferi getiren ilk penaltıyı yaptıran, ikinciyi ise kendisi kullanıp gole çeviren Vincent Janssen, Hollanda basınına derbiyi değerlendirdi.
3 PUANDAN FAZLASI
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, "Kadıköy'de derbi kazanmak bizim geleneğimizde var. Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de derbi yenilgisi görmedim. Derbiyi kazanarak 3 puandan fazlasını aldık" dedi. İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın ise haksız olduğunu savunan Alper, bu kararı kendisinin de anlamadığını söyledi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:13
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Orman bugün konuşacak
Toplam 1
Yorum
DOĞAN BABAYİĞİT SAYIN BAŞKAN BENCE BUGÜN KONUŞMAYIN. LEIPZIG MAÇI SONRASI KONUŞUN.
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ERSUN YANAL DEPREMİ!
Toplam 41
Yorum
Hasan SERDAR Ersun hocanın gitmemesi lazım daha iki hafta önce adam genclerbirliğini yendiğinde herkes onu kral ilan etmişti şimdi ona destek olmak lazım
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KURTARIŞI ANLATMAK İSTEDİ AMA...
Toplam 1
Yorum
aslan kameni çok süper kurtarışlar yaptı. iyi kaleci banko oynar.demirel oynasaydı fb kaybederdi
Vincent Janssen’den derbi yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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