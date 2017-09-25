"TAM BİR DELİLİKTİ"
?3 PUANDAN FAZLASI
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, "Kadıköy'de derbi kazanmak bizim geleneğimizde var. Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de derbi yenilgisi görmedim. Derbiyi kazanarak 3 puandan fazlasını aldık" dedi. İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın ise haksız olduğunu savunan Alper, bu kararı kendisinin de anlamadığını söyledi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
-
JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
"TAM BİR DELİLİKTİ" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.