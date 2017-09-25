 "TAM BİR DELİLİKTİ" – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "TAM BİR DELİLİKTİ"

    "TAM BİR DELİLİKTİ"
    'ye Beşiktaş karşısında zaferi getiren ilk penaltıyı yaptıran, ikinciyi ise kendisi kullanıp gole çeviren Vincent Janssen, Hollanda basınına derbiyi değerlendirdi. Derbi atmosferini, "Tam bir delilikti" diye tarif eden genç forvet, "Türkiye biraz farklı ama ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum" sözlerini kullandı. Janssen, penaltıyı atmak için Giuliano'dan izin istediği sözlerine eklerken, "O da beni kırmadı. Gol atmak çok güzel" dedi.

    ?3 PUANDAN FAZLASI
    Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, "Kadıköy'de derbi kazanmak bizim geleneğimizde var. Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de derbi yenilgisi görmedim. Derbiyi kazanarak 3 puandan fazlasını aldık" dedi. İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın ise haksız olduğunu savunan Alper, bu kararı kendisinin de anlamadığını söyledi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "TAM BİR DELİLİKTİ" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.