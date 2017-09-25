ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, yaşattıkları sevinç için futbolcularına teşekkür ederken, “Size hep güvendim, siz de beni mahcup etmediniz. Emeklerimiz boşa çıkmayacak, şampiyon olacağız” diye konuştu.
Mükemmel oynadınız
Kocaman, Ozan Tufan ve Janssen'i ise özel olarak kutladı. Ozan'a, "Sana hep 'Kafana futboldan başka bir şey takma' dedim. Bak gördün mü, çalışınca ve azmedince oluyormuş. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu herkese gösterdin" dedi. Sarı-lacivertli teknik adam, Janssen'i ise, "Müthiştin. Seni durduramadılar. Oyunun sonlarında savunmaya kadar gelip savaştın. Gerçekten çok özel bir oyuncusun" sözleriyle onore etti.
Kanarya bugün izin yapacak
Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Sabah yapılan idmanda derbinin onbirinde oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri pas çalışmasının ardından çift kale oynadılar. Sarılacivertlier bugünü izinli geçirecek.
Defansta büyük kriz var?
Fenerbahçe'de Akhisar deplasmanı öncesi defansta kriz başgösterdi. Skrtel'in ağrıları tam geçmedi; oynarsa daha büyük sakatlık riski var ve durumu hala belirsiz. Neto da derbide kırmızı kart görüp cezalı duruma düşünce, elde sağlam stoper sadece Neustadter kaldı.
Emre BOL
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:34
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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