 ŞAMPİYON OLACAĞIZ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ŞAMPİYON OLACAĞIZ

    ŞAMPİYON OLACAĞIZ

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, yaşattıkları sevinç için futbolcularına teşekkür ederken, “Size hep güvendim, siz de beni mahcup etmediniz. Emeklerimiz boşa çıkmayacak, şampiyon olacağız” diye konuştu.

    Derbiden zaferle ayrılan Fenerbahçe'nin soyunma odası maçtan sonra bayram yeri gibiydi. Yaşanan sevince eşlik edenler arasında Aykut Kocaman da vardı. Futbolcularını tek tek kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün burada çok büyük bir zafer kazandınız" ifadesini kullandı. Oyuncularına verdikleri mücadele için teşekkür eden Kocaman, "Ben size hep güvendim, siz de bu güvenimi boşa çıkarmadınız. Şampiyon gibi oynayıp çok değerli bir galibiyet aldınız. Böyle özverili oynamaya devam edeceğiz. Emeklerimiz boşa çıkmayacak ve şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. ;

    Mükemmel oynadınız
    Kocaman, Ozan Tufan ve Janssen'i ise özel olarak kutladı. Ozan'a, "Sana hep 'Kafana futboldan başka bir şey takma' dedim. Bak gördün mü, çalışınca ve azmedince oluyormuş. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu herkese gösterdin" dedi. Sarı-lacivertli teknik adam, Janssen'i ise, "Müthiştin. Seni durduramadılar. Oyunun sonlarında savunmaya kadar gelip savaştın. Gerçekten çok özel bir oyuncusun" sözleriyle onore etti.

    Kanarya bugün izin yapacak
    , cuma günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Sabah yapılan idmanda derbinin onbirinde oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri pas çalışmasının ardından çift kale oynadılar. Sarılacivertlier bugünü izinli geçirecek.

    Defansta büyük kriz var?
    Fenerbahçe'de Akhisar deplasmanı öncesi defansta kriz başgösterdi. Skrtel'in ağrıları tam geçmedi; oynarsa daha büyük sakatlık riski var ve durumu hala belirsiz. Neto da derbide kırmızı kart görüp cezalı duruma düşünce, elde sağlam stoper sadece Neustadter kaldı.

    Emre BOL
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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