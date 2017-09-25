PENALTI DEĞİLDİ
Hasan Ali’nin ceza sahasında Cenk’e müdahalesi çok tartışıldı. F.Bahçeli futbolcu “Hareketim kasıtlı değildi. Hakemin ‘devam’ kararı doğruydu” savunması yaptı
AKHİSAR'A YETİŞECEK
DERBİDE sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Hasan Ali Kaldırım, Akhisar maçında sahadaki yerini alacak. Sağ ve sol adalesinde ağrıları olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, Akhisar maçına kadar hazır hale geleceğini söyledi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:30
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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