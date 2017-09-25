OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan'ın yükselişinin sırrı belli oldu. Milli futbolcu fazla kilolarından özel antrenör ve diyet programları sayesinde kurtuldu. Kocaman'ın Ozan'a emanet ettiği 8 numara pozisyonunda harikalar yarattı.
Sezon başında takımdan gönderilmesi planlanan Ozan Tufan, kendisini hem yönetime hem de taraftara kanıtladı. Büyük bir hırsla özel antrenör ve diyet programlarıyla ideal kilosuna ulaşan Milli futbolcu, sezon başındaki silik görüntüyü üzerinden attı. Bu gelişme sonrası fizik kapasitesini yükselten Ozan, kendi pozisyonunda oynamaya başlamasıyla birlikte eski kapasitesine ulaştı. Mehmet Ekici'nin iyileşmesiyle takıma dahil olması, Ozan'ın yükünü hafifletti. Mehmet Topal ve Josef de Souza'nın önünde oyun kurucu pozisyonunda oynayan genç yetenek, bu mevkide büyük sıkıntılar yaşadı. Ekici'nin takıma dahil olmasıyla birlikte bu durumdan kurtulan ve kendi pozisyonuna yerleşen Milli futbolcu özlenen futbolunu tekrar sergilemeye başladı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:35
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ALTIN DOKUNUŞ
Toplam 3
Yorum
Mehmet Ya arkadaş kimi alırsa alsın, ister muslerayı çıkarıp ereni alsın, yeter ki galip gelelim de gerisi teferruat, dokunmayın adama :)
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gercekaslan yorumun icin tesekkur ederim ebedi dost FENERLİ kardeşim ama bu sene ümdim var sizi yenebiliriz kadromuz iyi
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gökhann bu sene sizden 4 puan garanti. :)
OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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