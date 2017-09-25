 MEHMET EKİCİ GELİYOR – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    MEHMET EKİCİ GELİYOR

    MEHMET EKİCİ GELİYOR
    Beşiktaş karşısında ilk 11'de şans bulan ve 45 dakika forma giyen Mehmet Ekici, gün geçtikçe iyi duruma geldiğini söyledi. Oyundan taktik gereği çıktığını anlatan Mehmet, "Fiziksel olarak henüz tam değilim ama yavaş yavaş 90 dakika oynayacak seviyeye yaklaşıyorum. Beşiktaş karşısında elimden geleni yaptım. Akhisar maçında daha da iyi olacağım" dedi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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