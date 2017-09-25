 Hasan Ali: Devam kararı doğru – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Hasan Ali: Devam kararı doğru

    Hasan Ali: Devam kararı doğru

    Hasan Ali’nin ceza sahasında Cenk’e müdahalesi çok tartışıldı. F.Bahçeli futbolcu “Hareketim kasıtlı değildi. Hakemin ‘devam’ kararı doğruydu” savunması yaptı.

    Kanarya'nın zaferi ile sonuçlanan derbi birçok tartışmayı da beraberinde getirirken, Fenerbahçeli Hasan Ali'nin ceza sahasında Cenk Tosun'a yaptığı hareket çok konuşuldu. Maçın 73. dakikasında Hasan Ali'nin Beşiktaşlı oyuncuya arkadan müdahalesini siyah- beyazlılar 'penaltı ve kırmızı kart' diye değerlendirirken, sarı-lacivertli oyuncu aksini savundu. Kasıtlı bir hareketi olmadığını ifade eden Hasan Ali, "Bence penaltı değildi. Hakem doğru bir karar verdi" dedi. Maçın oldukça gergin geçtiğini ve bu konuda takım arkadaşlarını daha önce uyardığını kaydeden başarılı sol bek, "Takım arkadaşlarımı 'Sabırlı olun, disiplinli olun, rakip takımın sizi sinirlendirmesine izin vermeyin' diye uyardım ama iki tane kırmızı kart oldu yine de. Kazandığımız için bunun çok önemi kalmadı" ifadesini kullandı.

    AKHİSAR'A YETİŞECEK
    Derbide sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden , Akhisar maçında sahadaki yerini alacak. Sağ ve sol adalesinde ağrıları olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, Akhisar maçına kadar hazır hale geleceğini söyledi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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