Hasan Ali: Devam kararı doğru
Hasan Ali’nin ceza sahasında Cenk’e müdahalesi çok tartışıldı. F.Bahçeli futbolcu “Hareketim kasıtlı değildi. Hakemin ‘devam’ kararı doğruydu” savunması yaptı.
AKHİSAR'A YETİŞECEK
Derbide sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Hasan Ali Kaldırım, Akhisar maçında sahadaki yerini alacak. Sağ ve sol adalesinde ağrıları olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, Akhisar maçına kadar hazır hale geleceğini söyledi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:00
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 5
Yorum
okan şenol hocalar çabuk yetişmiyor şenol hoca bir değerdir
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Yorum
bjk advers Biz bir BAYERN DEĞİLİZ VE OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZDE YOK ! Ne olduğumuzu maçta görürsünüz !
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Toplam 3
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GS 34 valla fbnin ilk yapmasi gereken simdiden jansen in bonservisini almak olmali bence ki gelecek sezonun ilk transferini yapmis olur simdiden.
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