 GÖZLER GS-FB DERBİSİNDE – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    GÖZLER GS-FB DERBİSİNDE

    GÖZLER GS-FB DERBİSİNDE
    -Beşiktaş derbisi dünyada da gündem olurken, şimdiden 22 Ekim'deki G.Saray-F.Bahçe maçına dikkat çekildi. İşte yorumlar:

    Record (Portekiz): 5 kırmızı kartlı maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi. İki Portekizli Quaresma ve Neto'nun ilk yarı tamamlanmadan kırmızı kart gördü. A bola (Portekiz): "Quaresma 3 dakikada derbiden atıldı. Marca (İspanya): İstanbul derbisinde 5 kırımızı kart! Maç çok sert geçti. FİFA kokartlı olmasına rağmen hakem Ali Palabıyık'ın iyi bir yönetim gösteremedi. BBC (İngiltere): 5 kırmızının çıktığı derbide kazanan F.Bahçe. Daily Mail (İngiltere): İstanbul derbisinde galibiyeti Janssen getirdi. Sahanın en iyisiydi. NU Sport (Hollanda): F.Bahçe'ye zaferi Janssen getirdi. Sbnation (ABD): Türkiye'de son zamanların en ateşli derbisiydi. Bir sonraki İstanbul derbisi 22 Ekim'de G.Saray'la F.Bahçe arasında. Şimdiden yerinizi ayırtın.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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