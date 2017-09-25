GÖZLER GS-FB DERBİSİNDE
Record (Portekiz): 5 kırmızı kartlı maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yendi. İki Portekizli Quaresma ve Neto'nun ilk yarı tamamlanmadan kırmızı kart gördü. A bola (Portekiz): "Quaresma 3 dakikada derbiden atıldı. Marca (İspanya): İstanbul derbisinde 5 kırımızı kart! Maç çok sert geçti. FİFA kokartlı olmasına rağmen hakem Ali Palabıyık'ın iyi bir yönetim gösteremedi. BBC (İngiltere): 5 kırmızının çıktığı derbide kazanan F.Bahçe. Daily Mail (İngiltere): İstanbul derbisinde galibiyeti Janssen getirdi. Sahanın en iyisiydi. NU Sport (Hollanda): F.Bahçe'ye zaferi Janssen getirdi. Sbnation (ABD): Türkiye'de son zamanların en ateşli derbisiydi. Bir sonraki İstanbul derbisi 22 Ekim'de G.Saray'la F.Bahçe arasında. Şimdiden yerinizi ayırtın.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
-
JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
GÖZLER GS-FB DERBİSİNDE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.