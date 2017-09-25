FENERBAHÇE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Lige Göztepe beraberliğiyle başlayan, ardından Trabzonspor'la sahasında berabere kalan Fenerbahçe, ilk galibiyetine ligin 3. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında imza atmıştı. Bir sonraki haftada taraftarı önünde boy gösteren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve 4. hafta sonunda ligde kendisine 10. sırada yer bulabildi. Zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen sarı-lacivertliler, 5. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik sonuçla geçerek 8 puanla 8. sıraya yükseldi. Aykut Kocaman'ın ekibi, son lig maçında Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle adeta sıçrama yaptı.



4. sıraya yükseldi

2 penaltının çalındığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi 2-1 kazanarak hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını da 11'e çıkardı ve üst sıralardan kopmamak adına önemli bir adım attı. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin yanı sıra, ligin üst sıralarındaki takımların neredeyse tamamı da sarı-lacivertli ekibe çalıştı. İlk 10 sırada bulunan ekiplerden Fenerbahçe'nin yanı sıra haftayı galibiyetle kapatan takımlar sadece Göztepe ve Galatasaray oldu. Beşiktaş'ı yenen sarı-lacivertlier; Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ve Bursaspor'un mağlup olduğu, Kayserispor'un da Kasımpaşa deplasmanında berabere kaldığı haftada 4 basamak birden yükselerek haftayı 4. sırada kapattı.