FENERBAHÇE YÜKSELİŞE GEÇTİ
4. sıraya yükseldi
2 penaltının çalındığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi 2-1 kazanarak hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını da 11'e çıkardı ve üst sıralardan kopmamak adına önemli bir adım attı. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin yanı sıra, ligin üst sıralarındaki takımların neredeyse tamamı da sarı-lacivertli ekibe çalıştı. İlk 10 sırada bulunan ekiplerden Fenerbahçe'nin yanı sıra haftayı galibiyetle kapatan takımlar sadece Göztepe ve Galatasaray oldu. Beşiktaş'ı yenen sarı-lacivertlier; Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ve Bursaspor'un mağlup olduğu, Kayserispor'un da Kasımpaşa deplasmanında berabere kaldığı haftada 4 basamak birden yükselerek haftayı 4. sırada kapattı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:07
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"AYIP OLUR!"
Toplam 1
Yorum
Kartal Olgun insanmış helal olsun.
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Yazıcı golü unuttu
Toplam 4
Yorum
egitimci yıldız olmak zaman ister 5 -10 maçta olunmaz .bu sekilde ekstra pas ve gol atacagim dersen hep beklenen yildiz adayi olarak emekli olursun
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OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 2
Yorum
sequ Katılıyorum. birini çıkaracaksa guiliano'yu çıkarsa daha iyiydi.
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