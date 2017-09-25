ELJİF ELMAS 18. YAŞINI KUTLADI
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas, 18. yaşını erken doğum günü pastasıyla kutladı.
Elmas, sosyal medya hesabından doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:54
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Derbi startı bugün
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Yorum
fatih ersun hocanın azmi,heyecanı kaybolmuş.maç bitse de gitsek havasında.şunu da belirtmeliyim iyi bir ersun yanal bizi hedeflerimize ulaştırır
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PENALTI DEĞİLDİ
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Yorum
ephe atibanın elide kasıtlı değildi o zaman, ya da medelin yaptığı, yok böyle bir açıklama şaka gibi
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SERDAR AZİZ'E BÜYÜK PROTESTO
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Yorum
kadirçeviç Serdar a da sürekli sakatlanıyor diye geçen sene çok yüklendik ama o trip yapıp moralini bozmadı helal olsun gs ye çok yakışan bir oyuncu
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