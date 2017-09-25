 ELJİF ELMAS 18. YAŞINI KUTLADI – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    18. YAŞINI KUTLADI

    ELJİF ELMAS 18. YAŞINI KUTLADI

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği , 18. yaşını erken doğum günü pastasıyla kutladı.

    27 Eylül'de 18 yaşına girecek olan Makedon futbolcu , ailesiyle birlikte doğum günü pastası kesti.

    Elmas, sosyal medya hesabından doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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