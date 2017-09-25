 Ana Dabovic İstanbul’da – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    İstanbul’da

    Ana Dabovic İstanbul’da
    FENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden dün İstanbul'a geldi. FB TV'ye konuşan Sırp yıldız, "Yeniden Türkiye'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe hedefleri olan bir kulüp. Şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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