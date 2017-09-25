ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı veren Ali Palabıyık'ın derbi notunun 7.9 olduğu öğrenildi.
HAKEM PUANI 7.9 OLDU
Verdiği kararlarla iki takımın da tepkisini çeken ve futbolseverler tarından oldukça çok eleştirilen Palabıyık'ın derbi notu merak ediliyordu. Olaylı derbide 5 kırmızı kart çıkarıp, 2 kez penaltı düdüğü çalan hakem Ali Palabıyık'a verilen notun 7,9 olduğu öğrenildi.
PALABIYIK'A 3 HAFTA MAÇ YOK
Karşılaşmanın gözlemcisi Hamza Işın'ın raporu doğrultusunda FIFA kokartlı hakemin, Merkez Hakem Kurulu tarafından üç hafta süreyle dinlendirileceği ifade edildi.
YARDIMCI HAKEM 2 MAÇ KIZAĞA ÇEKİLECEK
Derbinin ikinci yarısında Beşiktaş'ın Alvaro Negredo ile yakaladığı gol pozisyonunda hatalı ofsayt bayrağı kaldıran yardımcı hakem Cem Satman'a ise 7,9 not verildiği belirtildi. Satman'ın 2 hafta kızağa çekilmesi bekleniyor.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:49
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gercekaslan yorumun icin tesekkur ederim ebedi dost FENERLİ kardeşim ama bu sene ümdim var sizi yenebiliriz kadromuz iyi
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10 NUMARA 5 YILDIZ
Toplam 4
Yorum
gökhann bu sene sizden 4 puan garanti. :)
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NE OLACAK ŞİMDİ?
Toplam 1
Yorum
atogen Quaresma'nın derbilerdeki tavırlarından bıktık. Biraz dinlensin bakalım.
ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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