 ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU

    ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU

    - derbisinde 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı veren Ali Palabıyık'ın derbi notunun 7.9 olduğu öğrenildi.

    -Beşikyaş derbisinde 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı veren FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ın hakem notu belli oldu.

    HAKEM PUANI 7.9 OLDU
    Verdiği kararlarla iki takımın da tepkisini çeken ve futbolseverler tarından oldukça çok eleştirilen Palabıyık'ın derbi notu merak ediliyordu. Olaylı derbide 5 kırmızı kart çıkarıp, 2 kez penaltı düdüğü çalan hakem Ali Palabıyık'a verilen notun 7,9 olduğu öğrenildi.

    PALABIYIK'A 3 HAFTA MAÇ YOK
    Karşılaşmanın gözlemcisi Hamza Işın'ın raporu doğrultusunda FIFA kokartlı hakemin, Merkez Hakem Kurulu tarafından üç hafta süreyle dinlendirileceği ifade edildi.

    YARDIMCI HAKEM 2 MAÇ KIZAĞA ÇEKİLECEK
    Derbinin ikinci yarısında 'ın Alvaro Negredo ile yakaladığı gol pozisyonunda hatalı ofsayt bayrağı kaldıran yardımcı hakem Cem Satman'a ise 7,9 not verildiği belirtildi. Satman'ın 2 hafta kızağa çekilmesi bekleniyor.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:49
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