Yarım devrelik şov
Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma şansı bulan Mehmet Ekici, istekli ve arzuluydu. 45 dakika sahada kalan oyuncu, yorulunca ikinci yarıda yerini Mehmet Topal'a bıraktı. Ekici saha kenarında büyük bir heyecan ile maçı izledi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:24
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