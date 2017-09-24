 Skrtel: İnanılmazdı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    : İnanılmazdı

    Skrtel: İnanılmazdı
    Fenerbahçeli Martin , Beşiktaş derbisine iyi başlamadıklarını ancak iyi savaşarak kazandıklarını söyledi. Skrtel, "Atmosfer gerçekten inanılmazdı. 1. dakikadan son dakikaya kadar herkes savaştı. Her geçen maç daha iyiye gidiyoruz. Bu tarz maçları her futsbolcu oynamak ister. Ancak sakatlık da bunun bir parçası. Bunu da kabul etmeliyiz" dedi.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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