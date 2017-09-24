 Penaltı uzmanı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Penaltı uzmanı

    F.Bahçeli Giuliano, ilk derbisinde gol atarak 'Gerçek F.Bahçeli' oldu. Brezilyalı futbolcu, ilk yarıda Janssen'in düşürülüşüyle kazanılan penaltı atışında topu tam köşeye gönderirken, Fabri'yi çaresiz bıraktı. , Alanya'ya da penaltıdan atmıştı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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