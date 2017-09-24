OZAN TUFAN KAÇIRDIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ!
Ozan Tufan Fenerbahçe 1-0 öndeyken inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Fenerbahçe, son yılların en heyecanlı derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise adeta sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.
Daha önceki maçlarda gösterdiği performansla taraftarların protestolarına maruz kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe 1-0 öndeyken çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada top kaleci Fabri'yi de geçti ve altıpas üzerindeki Ozan'a geldi. Milli oyuncu bu pozisyonda inanılmazı başardı ve topu filelere göndermek yerine yan direğe çarptırdı ve top oyun alanına geri döndü.
TARAFTAR TELEVİZYONU YUMRUKLADI
Ozan Tufan'ın kaçırdığı gole sinirlenen bir Fenerbahçe taraftarı, evinde maçı izlediği televizyonu yumruklayaran kırdı!
Ozan Tufan'ın kaçırdığı golün ardından bir Fenerbahçe taraftarı televizyonu yumrukladı! pic.twitter.com/ou8UOgwytd— Fotomaç (@fotomac) 23 Eylül 2017
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:04
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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