OZAN KAÇIRDIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ!

Fenerbahçe, son yılların en heyecanlı derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise adeta sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

Daha önceki maçlarda gösterdiği performansla taraftarların protestolarına maruz kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe 1-0 öndeyken çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada top kaleci Fabri'yi de geçti ve altıpas üzerindeki Ozan'a geldi. Milli oyuncu bu pozisyonda inanılmazı başardı ve topu filelere göndermek yerine yan direğe çarptırdı ve top oyun alanına geri döndü.









TARAFTAR TELEVİZYONU YUMRUKLADI

Ozan Tufan'ın kaçırdığı gole sinirlenen bir Fenerbahçe taraftarı, evinde maçı izlediği televizyonu yumruklayaran kırdı!