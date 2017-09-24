OZAN KAÇIRDIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ!
Ozan Tufan Fenerbahçe 1-0 öndeyken inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Fenerbahçe, son yılların en heyecanlı derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise adeta sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.
Daha önceki maçlarda gösterdiği performansla taraftarların protestolarına maruz kalan Ozan Tufan, Fenerbahçe 1-0 öndeyken çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada top kaleci Fabri'yi de geçti ve altıpas üzerindeki Ozan'a geldi. Milli oyuncu bu pozisyonda inanılmazı başardı ve topu filelere göndermek yerine yan direğe çarptırdı ve top oyun alanına geri döndü.
TARAFTAR TELEVİZYONU YUMRUKLADI
Ozan Tufan'ın kaçırdığı gole sinirlenen bir Fenerbahçe taraftarı, evinde maçı izlediği televizyonu yumruklayaran kırdı!
Ozan Tufan'ın kaçırdığı golün ardından bir Fenerbahçe taraftarı televizyonu yumrukladı! pic.twitter.com/ou8UOgwytd— Fotomaç (@fotomac) 23 Eylül 2017
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:21
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