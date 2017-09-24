 Kupayla tur attılar – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Kupayla tur attılar

    Kupayla tur attılar
    Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, karşılaşma öncesinde kupayı taraftarlarla kutladı. Kadıköy'de taraftarının önüne çıkan sarı-lacivertli voleybolcular, maçtan önce kupayla tribünleri dolaştılar. Fenerbahçeli taraftarlar da voleybolculara alkışlarla destek verdiler.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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