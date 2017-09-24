Kırmızı gece
İlk yarıda Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma (çift sarıdan) ile F.Bahçeli Neto kırmızı kart gördü. İkinci yarıda yine art arda Atiba ile İsmail oyun dışında kaldı. Oğuzhan da maç sonunda kızardı
Quaresma'nın atılmasından sadece 2 dakika sonra Luis Neto, Cenk Tosun'u gole giderken indirince Ali Palabıyık 'son adam' kuralını işletip, direkt kırmızı kartını gösterdi. İki takımın sahadaki oyuncu sayıları yeniden eşitlendi. KIRMIZILAR ikinci yarıda da hız kesmedi! 85'de Atiba, kaleye giden topa elle müdahalede bulununca ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 88'de bu kez Oğuzhan'a taban giren İsmail kızardı. Oğuzhan da maç bitiminde hakeme itirazdan 2. sarıyı görüp, cezalı oldu.
QUARESMA'YA 'TEKME ' TEPKİSİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, sert bir futbol sergileyen Quaresma'ya tepki gösterdi. Portekizli oyuncunun atılmadan önce Josef'e yaptığı müdahalede de 'tekme attığı' gerekçesiyle atılması gerektiği belirtildi. Sosyal medyada, hakem Palabıyık eleştirildi.
SON 10 DERBİDE 13 KIRMIZI
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemdeki derbi maçlar kırmızısız bitmiyor. Ezeli rakiplerin son 10 derbisinde toplam 13 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan 8, Fenerbahçe'den ise 5 futbolcu atılarak, karşılaşmayı tamamlayamadı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
-
VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
-
KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
Kırmızı gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.