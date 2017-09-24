Kırmızı gece

İlk yarıda Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma (çift sarıdan) ile F.Bahçeli Neto kırmızı kart gördü. İkinci yarıda yine art arda Atiba ile İsmail oyun dışında kaldı. Oğuzhan da maç sonunda kızardı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kırmızı kartlar damga vurdu. İlk yarıda siyah-beyazlı takımdan Ricardo Quaresma önce 41'de Valbuena'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Portekizli yıldız bu kez Mehmet Ekici'ye sert bir müdahalede bulununca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı. 1-0 önde oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın sayısal olarak da eksilmesiyle avantaj yakaladı. Ancak bu durum fazla sürmedi.



Quaresma'nın atılmasından sadece 2 dakika sonra Luis Neto, Cenk Tosun'u gole giderken indirince Ali Palabıyık 'son adam' kuralını işletip, direkt kırmızı kartını gösterdi. İki takımın sahadaki oyuncu sayıları yeniden eşitlendi. KIRMIZILAR ikinci yarıda da hız kesmedi! 85'de Atiba, kaleye giden topa elle müdahalede bulununca ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 88'de bu kez Oğuzhan'a taban giren İsmail kızardı. Oğuzhan da maç bitiminde hakeme itirazdan 2. sarıyı görüp, cezalı oldu.



QUARESMA'YA 'TEKME ' TEPKİSİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, sert bir futbol sergileyen Quaresma'ya tepki gösterdi. Portekizli oyuncunun atılmadan önce Josef'e yaptığı müdahalede de 'tekme attığı' gerekçesiyle atılması gerektiği belirtildi. Sosyal medyada, hakem Palabıyık eleştirildi.



SON 10 DERBİDE 13 KIRMIZI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemdeki derbi maçlar kırmızısız bitmiyor. Ezeli rakiplerin son 10 derbisinde toplam 13 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan 8, Fenerbahçe'den ise 5 futbolcu atılarak, karşılaşmayı tamamlayamadı.