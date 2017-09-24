KAMENI GÜVEN VERDİ
F.Bahçe’de 26 yıl sonra ilk kez bir yabancı file bekçisi lig derbisinde kaleye geçti, Kamerunlu kurtarışlarıyla zaferi getirdi
VOLKAN 10 YIL SONRA KULÜBEDE
Volkan Demirel ise, 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir derbide yedek kaldı. Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de 19 Mayıs 2007'de oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi Serdar Kulbilge'ye kaptırmıştı. Volkan daha sonra Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 42 derbi maçta da kaleyi korumuştu. Volkan, 10 yıl sonra Süper Lig'de yine bir derbide yedek kulübesinde oturdu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:47
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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