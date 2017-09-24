 KAMENI GÜVEN VERDİ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    KAMENI GÜVEN VERDİ

    KAMENI GÜVEN VERDİ

    F.Bahçe’de 26 yıl sonra ilk kez bir yabancı file bekçisi lig derbisinde kaleye geçti, Kamerunlu kurtarışlarıyla zaferi getirdi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Beşiktaş derbisinde kaleyi Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'ye teslim etti. Böylece Fenerbahçe'de, 26 yıl sonra ilk kez bir yabancı file bekçisi lig derbisinde kaleye geçti. Kameni kalesinde bir gol görmesine karşın yaptığı kurtarışlarla dev derbide Fenerbahçe'ye zaferi getireni isim oldu.

    VOLKAN 10 YIL SONRA KULÜBEDE
    Volkan Demirel ise, 10 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir derbide yedek kaldı. Tecrübeli file bekçisi Süper Lig'de 19 Mayıs 2007'de oynanan Galatasaray derbisinde kaleyi Serdar Kulbilge'ye kaptırmıştı. Volkan daha sonra Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 42 derbi maçta da kaleyi korumuştu. Volkan, 10 yıl sonra Süper Lig'de yine bir derbide yedek kulübesinde oturdu.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:47
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