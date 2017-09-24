KADIKÖY'DE ŞOV
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi, tribünde boş yer bırakmadı. Başlangıç düdüğünden itibaren susmayan 12. adam, yaptığı koreografi ve tezahüratlarıyla geceye damga vurdu
52 bin kişilik koro
MAÇIN başlamasıyla da Kadıköy susmadı. Tribünlerde boş yer bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, takımlarına itici güç oldu. 52 bin kişilik dev koro, karşılaşmanın ardından da Fenerbahçeli futbolcuları tribüne çağırdı. Derbi zaferiyle coşan tribünler, "Şampiyon" tezahüratlarıyla da Kadıköy'ü inletti.
Tribünler karıştı
KARŞILAŞMANIN 15. dakikasında tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı. Okul Açık Bölümü'nde Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Özel güvenlik güçlerinin yanı sıra spor şube polislerinin de müdahalesinin ardından kavga yatıştırılırken, bazı taraftarlar gözaltına alındı.
Her selfie 1 TL
MAÇ öncesi Ülker Stadı'nın çevresinde ilginç görüntüler vardı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı, yüzlerini boyayıp, yaptıkları gösterilerle büyük dikkat çekti. Grup üyeleri, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerden de 1 TL topladı. Her selfie için 1 TL alan taraftarlar, geliri Van Gürpınar'daki bir okula göndereceklerini söyledi.
FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME!
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:51
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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