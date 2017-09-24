 KADIKÖY'DE ŞOV – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    KADIKÖY'DE ŞOV

    KADIKÖY'DE ŞOV

    taraftarları, derbisine büyük ilgi gösterdi, tribünde boş yer bırakmadı. Başlangıç düdüğünden itibaren susmayan 12. adam, yaptığı koreografi ve tezahüratlarıyla geceye damga vurdu

    ÜLKER Stadı uzun süredir böyle taraftar görmemişti. Fenerbahçe taraftarları, derbisine büyük ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünlerdeki yerini aldı. Başlangıç düdüğünden önce Okul Açık Tribünü'nde şov vardı. Kartonlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün görselini yapan 12. adam, daha sonra başında miğfer olan Fenerbahçe gladyatörün bulunduğu resmi açtı. Tüm tribünlerin uzun süre alkışını alan kareografinin alt bölümünde ise, "Çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır" yazıyordu.

    52 bin kişilik koro
    MAÇIN başlamasıyla da Kadıköy susmadı. Tribünlerde boş yer bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, takımlarına itici güç oldu. 52 bin kişilik dev koro, karşılaşmanın ardından da Fenerbahçeli futbolcuları tribüne çağırdı. zaferiyle coşan tribünler, "Şampiyon" tezahüratlarıyla da Kadıköy'ü inletti.

    Tribünler karıştı
    KARŞILAŞMANIN 15. dakikasında tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı. Okul Açık Bölümü'nde Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Özel güvenlik güçlerinin yanı sıra spor şube polislerinin de müdahalesinin ardından kavga yatıştırılırken, bazı taraftarlar gözaltına alındı.

    Her selfie 1 TL
    MAÇ öncesi Ülker Stadı'nın çevresinde ilginç görüntüler vardı. Bir grup taraftarı, yüzlerini boyayıp, yaptıkları gösterilerle büyük dikkat çekti. Grup üyeleri, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenlerden de 1 TL topladı. Her selfie için 1 TL alan taraftarlar, geliri Van Gürpınar'daki bir okula göndereceklerini söyledi.

    FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME!
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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