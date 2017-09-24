 Janssen'den derbi yorumu – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    'den derbi yorumu

    Janssen'den derbi yorumu

    Bir gol atıp, bir de penaltı yaptıran , maçı bu sözlerle özetledi.

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetin başrolündeki isimlerden Vincent Janssen, maç sonu çok mutluydu. İlk golde Medel'in müdahalesiyle yerde kalan ve penaltıyı yaptıran, ikinci golü de penaltıdan ağlara yollayan Hollandalı yıldız, "Çılgınca bir maç oldu" yorumunu yaptı. Derbiden keyif aldığını kaydeden , "Bu maçın parçası olmaktan keyif aldım. Çok mutluyum, memnunum. Harika bir gece" dedi. Genç yıldız, hakemle ilgili ise "Hakemin her şeyi görmesini zorlaştıran bir atmosfer vardı. Kararlar doğru mu yanlış mı değerlendiremem" diye konuştu.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:32
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