Janssen'den derbi yorumu
Bir gol atıp, bir de penaltı yaptıran Janssen, maçı bu sözlerle özetledi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:32
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
savaşan kartal bu da soru mu? nasıl kazandığını tüm Türkye gördü.
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
eraycan bjk kollanıyor diyenler dünde gördü hakemler kafasına göre iş yapıyor ama fbyede bjkyede hakeme rağmen mücadelelrinden dolayı tebrik ederim
-
F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
mehmet hakemle kazandı geri kalanı geyik ve yalan
Janssen'den derbi yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.