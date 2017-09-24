Isla: Bu maçı F.Bahçe taraftarı kazandı

Ülker Stadı'nda oynanan derbi sonrası konuşan Isla, taraftarlara övgü yağdırdı. Şilili futbolcu, "Taraftarımız bugün inanılmazdı. Harika destek verdiler bize. Taraftarımızın ne denli büyük bir taraftard olduğunu bir kez daha gördüm. Beşiktaş gibi üst düzey takımlara karşı dikkatli olmak zorundasınız. Çok önemli bir maçı kazandık" diye konuştu.