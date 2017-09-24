FIRAT'TAN ŞOK HAREKET

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cezası nedeniyle dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide yoktu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da derbi için Kadıköy'e gelmedi. Maçı protokol tribününde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte izleyen Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, karşılaşma sonunda şoke eden bir harekete imza attı. Sarı-lacivertli taraftarların zaferi kutlarken söyledikleri tezahüratlara eşlik eden Önder Fırat'ın bu sırada Beşiktaş'a yönelik yaptığı el hareketleri objektiflere yansıdı. Siyah-beyazlı yönetim, Önder Fırat'a sert tepki gösterdi.