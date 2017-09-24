 FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU

    FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
    F.Bahçe, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı son 8 maçta 6. galibiyetini aldı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler Palabıyık'ın düdük çaldığı toplam 18 maçta ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kanarya bu maçlarda dünkü 3 kırmızı ile birlikte toplam 8 kez kırmızı kart gördü.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
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