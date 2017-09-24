FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU

F.Bahçe, Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı son 8 maçta 6. galibiyetini aldı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler Palabıyık'ın düdük çaldığı toplam 18 maçta ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kanarya bu maçlarda dünkü 3 kırmızı ile birlikte toplam 8 kez kırmızı kart gördü.