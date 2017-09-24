Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 26 Eylül Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.