FENERBAHÇE ARA VERMEDİ
Süper Lig'de dün Beşiktaş'ı derbide 2-1 yenen Fenerbahçe, 7. haftada 29 Eylül Cuma günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 26 Eylül Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:07
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ABIDAL'DEN ALİ PALABIYIK YORUMU
Toplam 19
Yorum
Cimbom Fenerasyon spor kulübünden başka ne beklenir herseyy normal sıkıntı yok yani
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ESTEBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Toplam 1
Yorum
Hasan Geçmiş olsun.
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FIRAT'TAN ŞOK HAREKET
Toplam 12
Yorum
Vatandas Cok kotu bir goruntu. Boyle yoneticiler oldukça fenerden nefret eden çok olur.
FENERBAHÇE ARA VERMEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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