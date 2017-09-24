 FENERBAHÇE ARA VERMEDİ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    ARA VERMEDİ

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">FENERBAHÇE</a> ARA VERMEDİ

    Süper Lig'de dün Beşiktaş'ı derbide 2-1 yenen , 7. haftada 29 Eylül Cuma günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 26 Eylül Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:07
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