FENER ALAYI

Kadıköy’de gülen taraf F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin gollerini Giuliano ve Janssen penaltıdan atarken, Kara Kartal’ın tek sayısı ise Babel’den geldi

Günlerdir konuşulan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1. Kadıköy'de dün gece müthiş bir heyecan fırtınası vardı. İki takım da sahaya kazanmak için çıkmıştı. Ev sahibi Fenerbahçe 20'nci dakikada kazandığı penaltı atışında Giuliano'nun golüyle skoru 1-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra gelişen karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve devre F.Bahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı. Ardından maç iyice sertleşti ve üst üste kırmızı kartlar çıkmaya başladı. Önce Quaresma atıldı, ardından Neto, sonra Atiba ve İsmail Köybaşı..



Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan da hakemin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın bitimine 4 dakika kalan Janssen'in penaltıdan attığı golle F.Bahçe 2-0 öne geçerken, bu golden sadece 1 dakika sonra Ryan Babel aradaki farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 11'e çıkartırken, Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.