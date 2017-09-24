F.Bahçe Khimki'yi rahat geçti
Hırvatistan'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Zadar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yi 76-65 yenerek finale kaldı.
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Zadar şehrindeki Kresimir Cosic Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, B Grubu'nda Khimki ile Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi.
Yeni transferlerden Guduric'in sayılarıyla ilk periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Datome ve Thompson'ın skora katkısıyla çeyreği 23-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Sloukas, Melih ve Wanamaker'ın sayılarıyla farkı açarak ilk devreyi 42-34 önde bitirdi.
İki takımın da karşılıklı basketlerine sahne olan üçüncü çeyrek, Fenerbahçe Doğuş'un 62-54 üstünlüğü ile tamamlanırken, son periyoda Melih'in sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker, Egehan ve Barış'ın skora katkısıyla maçı 76-65 kazandı.
B Grubu'nu averajla lider tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, adını finale yazdırdı.
Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Khimki'den Anthony Gill olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta da Melih 11, Wanamaker 10 sayıyla skora katkı sağladı.
Turnuvanın dördüncü ve son gününde yarın, beşincilik maçında ev sahibi Zadar ile Khimki, üçüncülük müsabakasında Bayern Münih ile Brose Bamberg ve final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:30
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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