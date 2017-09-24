DESTAN
Fenerbahçe, 5 kırmızı kartın çıkıp büyük tartışmaların yaşandığı müthiş derbide Beşiktaş’ı 2 penaltı golüyle yendi. Negredo'nun buz gibi golünü geçersiz sayan hakem Ali Palabıyık; çıkardığı tartışmalı kırmızı kartlar ve es geçtiği kritik pozisyonlarla sınıfta kaldı. Evinde 7 maç sonra kazanan Kanarya iyice havasını buldu. Babel’in golünün yetmediği Kartal’ın Kadıköy’de kazanamama serisi 14 maça çıktı
43'te Querasma çift sarıdan atıldı. 2 dakika sonra Neto direkt kırmızı ile oyun dışı kaldı. 67'de Şenol Güneş'i tribüne gönderen hakem Ali Palabıyık, 85'te ise bu kez elle oynayıp penaltı yaptıran Atiba'yı çift sarıdan attı. 86'da vuruşu gol yapan Janssen, F.Bahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Babel 87'de kafa golü ile farkı bire indirirken, 88'de rakibine sert giren İsmail Köybaşı direkt kırmızı ile atıldı. İki takım da 9 kişi kaldı. Kalan bölümde başka gol olmadı, Fenerbahçe rakibi ile puan farkını 2'ye indirdi. Palabıyık, maçtan sonra da Oğuzhan'ı attı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:28
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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