Fenerbahçe, 5 kırmızı kartın çıkıp büyük tartışmaların yaşandığı müthiş derbide Beşiktaş’ı 2 penaltı golüyle yendi. Negredo'nun buz gibi golünü geçersiz sayan hakem Ali Palabıyık; çıkardığı tartışmalı kırmızı kartlar ve es geçtiği kritik pozisyonlarla sınıfta kaldı. Evinde 7 maç sonra kazanan Kanarya iyice havasını buldu. Babel’in golünün yetmediği Kartal’ın Kadıköy’de kazanamama serisi 14 maça çıktı

Sezona kötü başlayan, geçtiğimiz hafta ise Aytemiz Alanyaspor'u 4 golle yenerek büyük sükse yapan Fenerbahçe, Kadıköy'de de Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup edip yükselişini sürdürdü. Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Golleri, kartları ve tartışmaları ile uzun yıllar dillerden düşmeyecek derbi nefesleri keserken, heyecan bir an bile dinmedi. 20'de Janssen'in Medel tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Giuliano, gole çevirip tabelayı değiştirdi: 1-0.



43'te Querasma çift sarıdan atıldı. 2 dakika sonra Neto direkt kırmızı ile oyun dışı kaldı. 67'de Şenol Güneş'i tribüne gönderen hakem Ali Palabıyık, 85'te ise bu kez elle oynayıp penaltı yaptıran Atiba'yı çift sarıdan attı. 86'da vuruşu gol yapan Janssen, F.Bahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Babel 87'de kafa golü ile farkı bire indirirken, 88'de rakibine sert giren İsmail Köybaşı direkt kırmızı ile atıldı. İki takım da 9 kişi kaldı. Kalan bölümde başka gol olmadı, Fenerbahçe rakibi ile puan farkını 2'ye indirdi. Palabıyık, maçtan sonra da Oğuzhan'ı attı.