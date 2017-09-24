CSKA'YI YENEN F.BAHÇE ŞAMPİYON!

Hırvatistan'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zadar Basketbol Turnuvası'nın finalinde CSKA Moskova'yı 76-72 yenen Fenerbahçe Doğuş, şampiyon oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Zadar şehrindeki Kresimir Cosic Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde, THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Rusya'dan CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

İlk periyot, CSKA Moskova'dan De Colo'nun etkili oyunu ve skora katkısıyla Rusya temsilcisinin 19-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci periyodun başında sayı bulmakta zorlanırken, CSKA Moskova etkili hücumlarıyla farkı 10 sayıya (25-15) çıkardı. Sloukas, Datome ve Vesely'nin skora katkısıyla farkı azaltmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın sayılarıyla 26-25 öne geçti. Etkili oyununu periyodun sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 37-32 önde gitti.

Üçüncü periyoda savunmada ve hücumda etkili başlayan CSKA Moskova, aradaki farkı kapatıp 45-40 öne geçse de son dakikalardaki etkili oyunuyla Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 52-51 önde girdi.

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta, Datome'nin son dakikalarda skora katkısıyla Fenerbahçe Doğuş, maçı 76-72 kazanarak, turnuvanın bu yılki şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 21'er sayı kaydeden Fenerbahçe Doğuş'tan Vesely ve CSKA Moskova'dan De Colo oldu.

CSKA Moskova-Fenerbahçe maçını, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım da izledi.

- Bayern Münih üçüncü oldu

Öte yandan, bugün ayrıca beşincilik ve üçüncülük maçları da yapıldı.

İki Alman takımının karşı karşıya geldiği üçüncülük maçında Bayern Münih, Brose Bamberg'i 71-58 yenerken, beşincilik müsabakasını ise ev sahibi Zadar'ı 72-58 mağlup eden Rusya'nın Khimki takımı kazandı.

Ev sahibi Zadar, turnuvayı galibiyet alamadan tamamlayan tek takım oldu.