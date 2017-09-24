Candan oynadık
Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, maçı karakteristik özelliklerini yerine getiren bir ekip vardı. Oyuncularımı kutluyorum” dedi
Beşiktaş karşısında hakem hatalarının kendileri açısından daha fazla olduğunu ifade eden Kocaman, "İyi bir maç çıkarttık. Beşiktaş son iki yılın şampiyonu. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar itibarıyla özgüveni yüksekti. Maçtan önce de söyledim. İyi bir rüzgar yakalayabilmek için kazanmak zorundaydık. Bu kadar özgüveni yüksek bir takımla karşılaşmak zor oldu. İki takım tarafından hatalar vardı ama gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımızdan hataların daha fazla olduğunu söylemem gerekiyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti almak bizim için iyi oldu" değerlendirmesini yaptı.
Maçta kırılma anları olduğunun altını çizen Kocaman, "Rakip kırmızı kart gördü, bir kaç dakika sonra biz de kırmızı kart gördük. Ozan çok net bir golü kaçırdı. İkinci golü attık, hemen ardından golü yedik. Geride kalan haftaların özeti gibiydi. Candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, maçı karakteristik özelliklerini yerine getiren bir ekip vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:18
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
-
VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
-
KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
Candan oynadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.