Candan oynadık

Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, maçı karakteristik özelliklerini yerine getiren bir ekip vardı. Oyuncularımı kutluyorum” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşısında her şeyin tersine dönebileceği bir anda galip geldiklerini söyledi.



Beşiktaş karşısında hakem hatalarının kendileri açısından daha fazla olduğunu ifade eden Kocaman, "İyi bir maç çıkarttık. Beşiktaş son iki yılın şampiyonu. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar itibarıyla özgüveni yüksekti. Maçtan önce de söyledim. İyi bir rüzgar yakalayabilmek için kazanmak zorundaydık. Bu kadar özgüveni yüksek bir takımla karşılaşmak zor oldu. İki takım tarafından hatalar vardı ama gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımızdan hataların daha fazla olduğunu söylemem gerekiyor. Her şeye rağmen bu galibiyeti almak bizim için iyi oldu" değerlendirmesini yaptı.



Maçta kırılma anları olduğunun altını çizen Kocaman, "Rakip kırmızı kart gördü, bir kaç dakika sonra biz de kırmızı kart gördük. Ozan çok net bir golü kaçırdı. İkinci golü attık, hemen ardından golü yedik. Geride kalan haftaların özeti gibiydi. Candan oynayan, eksildikçe büyümeye çalışan, maçı karakteristik özelliklerini yerine getiren bir ekip vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.



