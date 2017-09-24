"BEŞİKTAŞ'IN 2 PENALTISI VERİLMEDİ"
Derbinin düdüğü Ali Palabıyık'ın çaldığı ve çalmadığı penaltılar Beşiktaş cephesini çileden çıkarttı! Aleyhine 2 penaltı kararı çıkan siyah-beyazlıların, Ozan Tufan'ın eliyle istopunda ve Hasan Ali'nin Cenk'in bileğine bastığı pozisyonlardaki penaltı beklentisi karşılık bulmadı. Mücadelenin 70. dakikasında Cenk Tosun ceza sahasında kendisine yapılan hareket sonrası penaltı bekledi.
OZAN TUFAN'DAN ELLE MÜDAHALE!
İlk yarının son dakikasında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın eline çarpan toptan sonra siyah-beyazlılar penaltı itirazlarında bulundu. Bu pozisyonda maçın hakemi 'devam' kararı verirken, karar tartışmalara neden oldu.
CENK SAKATLANDI, PALABIYIK DEVAM DEDİ
Mücadelenin 70. dakikasında ise Cenk Tosun ceza sahasında kendisine yapılan hareket sonrası penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık'ın devam kararı vermesi sonrası yoğun itirazlarda bulunan Cenk, pozisyonun net penaltı olduğu ve aşil tendonuna doğru basıldığı hakeme anlatmaya çalıştı.
Ancak Palabıyık itirazları dikkate almadı ve oyuna devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
İşte o yorumlardan bazıları:
-Hasan Ali'nin Cenk Tosun'a yaptığı net penaltı ve kart.
-Cenk Tosun'un net penaltısı verilmedi az önce. Ali Palabıyık facia bir yönetim sergiliyor.
-Cenk Tosun un ayağına daha nasıl basacak penaltı için
-Penaltı vermeniz için Cenk Tosun'un bileğinin mi kırılması lazım?
-Ali Palabıyık Neler yapıyor öyle yaa. Cenk tosun un pozisyonu penaltı.
- Fenerbahçe 2 penaltı attı, Beşiktaş'ın 2 penaltısı verilmedi! Düdüğünü as Ali Palabıyık!
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:34
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ARSEN ORMAN
Toplam 2
Yorum
karakartal Beşiktaş yönetimi Mahmut uslu bilinçli olarak ortamı geriyor.Bunlar Beşiktaşa kurulan büyük oyunun bir parçası.
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 1
Yorum
adı uğur mu? hakem maçı katletti. açık fener lehine yapılan bir sürü hatası var bu ugur değil taraflılıktır.
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FIRAT'TAN ŞOK HAREKET
Toplam 1
Yorum
Temple Son çıkar yöneticileri yok şöyle yok böyle! Tüm Türkiye Fenerbahçeden nefret eder olduk artık yazık...
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