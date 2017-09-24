Genel Sekreteribomba açıklamalar yaptı. Hakemin performasından çok mutlu olmadıklarını söyleyen Uslu, "sürekli konuşarak hakemleri baskı altına alıyor. Hakeme 'gördüklerini çalsın' diyor. Bugün gördüğünü çalmadı.kart daha görmeliydi. İki penaltı kararı da doğru" dedi. Mahmut Uslu, "Arsen Orman" diyerek Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kitabında "hırsız" bir karakteri canlandıran " Arsen Lüpen "i kastetti.AlvaroNegredo'nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması hakkında da konuşan Uslu, ", bugün hakemden memnuz değiliz ama Negredo'nun pozisyonunun tartışılacak bir yanı yok.Mart ayı gelmeden ağlamak olmaz" ifadesini kullandı.F.Bahçe'nin çok önemli yerlere geleceğini söyleyen, "Her şey güzel olacak. F.Bahçeliler birleşsin" çağrısında bulundu. Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz.Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım.'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdileraldı" açıklamasını yaptı.Şenol Güneş'in atılması ile ilgili konuşan Uslu, "Mesela şimdi mevcut olan hakemle ilgili 'Niye attı' diyor antrenörü. Antrenör, '' diyor hakeme. Yakışır mı'e? Atılma sebebi budur" ifadesini kullandı. Son olarak derbi hakkında konuşan, "Türkiye'deki en önemli takımlarından biri olduğumuzu gördük.İstatistik olarak bakarsanız, bütün derbilerdeki performansını görürsünüz. Biz iyi bir takımız" diye konuştu.

Arsen ne demek? Arsen Lüpen kimdir?

Arsen Lüpen, Fransız yazar Maurice Leblanc'ın yarattığı bir roman karakteridir. Leblanc, karakteri oluştururken anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir.

Arsen Lüpen karakteri, meşhur romanda iyi rol yapan, kadınları kendisine kolaylıkla aşık eden, çapkın ve amansız bir hırsız olarak bilinir.