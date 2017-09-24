ARSEN ORMAN
Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'dan Beşiktaşlıları delirtecek sözler: “Arsen (Hırsız) Orman hakemleri baskı altına alıyor. Negredo’nun golü 4.5 metre ofsayt. Rakipten 2 kişi daha atılmalıydı. Mart gelmeden ağlamak olmaz”
AĞLAMASINLAR
Alvaro Negredo'nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması hakkında da konuşan Uslu, "Tekrarlıyorum, bugün hakemden memnuz değiliz ama Negredo'nun pozisyonunun tartışılacak bir yanı yok. Pozisyon 4.5 metre ofsayt. Mart ayı gelmeden ağlamak olmaz" ifadesini kullandı.
CANER'E TEPKİ NORMAL
F.Bahçe'nin çok önemli yerlere geleceğini söyleyen Mahmut Uslu, "Her şey güzel olacak. F.Bahçeliler birleşsin" çağrısında bulundu. Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl F.Bahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" açıklamasını yaptı.
GÜNEŞ'E YAKIŞIR MI?
Şenol Güneş'in atılması ile ilgili konuşan Uslu, "Mesela şimdi mevcut olan hakemle ilgili 'Niye attı' diyor antrenörü. Antrenör, 'O.Ç' diyor hakeme. Yakışır mı Şenol Güneş'e? Atılma sebebi budur" ifadesini kullandı. Son olarak derbi hakkında konuşan Uslu, "Türkiye'deki en önemli takımlarından biri olduğumuzu gördük. Buraya havalı havalı geldiler. İstatistik olarak bakarsanız, bütün derbilerdeki performansını görürsünüz. Biz iyi bir takımız" diye konuştu.
Arsen ne demek? Arsen Lüpen kimdir?
Arsen Lüpen, Fransız yazar Maurice Leblanc'ın yarattığı bir roman karakteridir. Leblanc, karakteri oluştururken anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir.
Arsen Lüpen karakteri, meşhur romanda iyi rol yapan, kadınları kendisine kolaylıkla aşık eden, çapkın ve amansız bir hırsız olarak bilinir.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:51
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ARSEN ORMAN
Toplam 2
Yorum
karakartal Beşiktaş yönetimi Mahmut uslu bilinçli olarak ortamı geriyor.Bunlar Beşiktaşa kurulan büyük oyunun bir parçası.
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 1
Yorum
adı uğur mu? hakem maçı katletti. açık fener lehine yapılan bir sürü hatası var bu ugur değil taraflılıktır.
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FIRAT'TAN ŞOK HAREKET
Toplam 1
Yorum
Temple Son çıkar yöneticileri yok şöyle yok böyle! Tüm Türkiye Fenerbahçeden nefret eder olduk artık yazık...
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