 ARSEN ORMAN – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ARSEN ORMAN

    ARSEN ORMAN

    Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu'dan Beşiktaşlıları delirtecek sözler: “Arsen (Hırsız) Orman hakemleri baskı altına alıyor. Negredo’nun golü 4.5 metre ofsayt. Rakipten 2 kişi daha atılmalıydı. Mart gelmeden ağlamak olmaz”

    F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, bomba açıklamalar yaptı. Hakemin performasından çok mutlu olmadıklarını söyleyen Uslu, "Arsen Orman (Fikret Orman) sürekli konuşarak hakemleri baskı altına alıyor. Hakeme 'gördüklerini çalsın' diyor. Bugün gördüğünü çalmadı. Beşiktaş 2 kırmızı kart daha görmeliydi. İki penaltı kararı da doğru" dedi. Mahmut Uslu, "Arsen Orman" diyerek Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kitabında "hırsız" bir karakteri canlandıran ""i kastetti.

    AĞLAMASINLAR
    Alvaro Negredo'nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması hakkında da konuşan Uslu, "Tekrarlıyorum, bugün hakemden memnuz değiliz ama Negredo'nun pozisyonunun tartışılacak bir yanı yok. Pozisyon 4.5 metre ofsayt. Mart ayı gelmeden ağlamak olmaz" ifadesini kullandı.

    CANER'E TEPKİ NORMAL
    F.Bahçe'nin çok önemli yerlere geleceğini söyleyen Mahmut Uslu, "Her şey güzel olacak. F.Bahçeliler birleşsin" çağrısında bulundu. Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl F.Bahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" açıklamasını yaptı.

    GÜNEŞ'E YAKIŞIR MI?
    Şenol Güneş'in atılması ile ilgili konuşan Uslu, "Mesela şimdi mevcut olan hakemle ilgili 'Niye attı' diyor antrenörü. Antrenör, 'O.Ç' diyor hakeme. Yakışır mı Şenol Güneş'e? Atılma sebebi budur" ifadesini kullandı. Son olarak derbi hakkında konuşan Uslu, "Türkiye'deki en önemli takımlarından biri olduğumuzu gördük. Buraya havalı havalı geldiler. İstatistik olarak bakarsanız, bütün derbilerdeki performansını görürsünüz. Biz iyi bir takımız" diye konuştu.


    Arsen ne demek? Arsen Lüpen kimdir?

    Arsen Lüpen, Fransız yazar Maurice Leblanc'ın yarattığı bir roman karakteridir. Leblanc, karakteri oluştururken anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir.

    Arsen Lüpen karakteri, meşhur romanda iyi rol yapan, kadınları kendisine kolaylıkla aşık eden, çapkın ve amansız bir hırsız olarak bilinir.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ARSEN ORMAN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.