3 maç sonra gol attı
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
-
ARSEN ORMAN
Toplam 5
Yorum
arsen mahmo KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ DEMİŞLER.
-
ARSEN ORMAN
Toplam 5
Yorum
GERÇEKLER BİR İKİ TV BİR İKİ GAZETE BİR KAÇ HAKEM, YILLARDIR UEFAYA GİDİP MAHALLE TAKIMINA ELENEN REZİL Bİ TAKIM.
-
ARSEN ORMAN
Toplam 5
Yorum
ARSENLER BEŞİKTAŞI DOĞRADILAR 3 PUANINI ÇALDILAR. SORSALAR QURESMA SUÇLU.3 KIRMIZI KART VERİLMEYEN 2 PENALTI BİR GOL. ARSEN YILLARDIR ARSENBAHÇE..
3 maç sonra gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.