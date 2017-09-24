Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Kadıköy'de 3 maç sonra gol attı. Alınan bu skorla siyahbeyazlılar, Kadıköy'deki gol suskunluğunu bozdu. Beşiktaş, tam 3 maçlık aradan sonra Ülker Stadyumu'nda bir gol attı.