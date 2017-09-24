 3 maç sonra gol attı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    3 maç sonra gol attı

    3 maç sonra gol attı
    Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Kadıköy'de 3 maç sonra gol attı. Alınan bu skorla siyahbeyazlılar, Kadıköy'deki gol suskunluğunu bozdu. Beşiktaş, tam 3 maçlık aradan sonra Ülker Stadyumu'nda bir gol attı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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