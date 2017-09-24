26 YIL SONRA BİR İLK!
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta kaleci Carlos Kameni sarı-lacivertli kaleyi korurken 26 yıl sonra ilk kez bir derbide Fenerbahçe kalecisi yabancı oyuncu oldu.
Toni Schumacher'den tam 26 yıl sonra ilk kez bir lig derbisinde sarı-lacivertli kaleciyi yabancı bir oyuncu korudu.
Kameni, Cenk Tosun'un kafa vuruşunda önemli bir kurtarış yaptı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:16
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
savaşan kartal bu da soru mu? nasıl kazandığını tüm Türkye gördü.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
eraycan bjk kollanıyor diyenler dünde gördü hakemler kafasına göre iş yapıyor ama fbyede bjkyede hakeme rağmen mücadelelrinden dolayı tebrik ederim
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
mehmet hakemle kazandı geri kalanı geyik ve yalan
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