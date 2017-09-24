 26 YIL SONRA BİR İLK! – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    26 YIL SONRA BİR İLK!

    26 YIL SONRA BİR İLK!

    'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta kaleci Carlos Kameni sarı-lacivertli kaleyi korurken 26 yıl sonra ilk kez bir derbide Fenerbahçe kalecisi yabancı oyuncu oldu.

    Volkan Demirel tam 10 yıl sonra bir derbiyi kulübede izlerken yerine Carlos Kameni oynadı.

    Toni Schumacher'den tam 26 yıl sonra ilk kez bir lig derbisinde sarı-lacivertli kaleciyi yabancı bir oyuncu korudu.

    Kameni, Cenk Tosun'un kafa vuruşunda önemli bir kurtarış yaptı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:16
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