 14 MAÇTIR YENİLMİYOR – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    14 MAÇTIR YENİLMİYOR

    14 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Fenerbahçe, rakibine karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. 17 Nisan 2005'te oynanan ve siyah beyazlıların 4-3 kazandığı maçın ardından oynanan 14 maçta Fenerbahçe rakibini 9 kez yendi. 5 maç berabere bitti.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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