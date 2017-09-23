 YILLAR SONRA BİR İLK – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    YILLAR SONRA BİR İLK

    YILLAR SONRA BİR İLK

    , 2005/2006 sezonundan bu yana ilk kez Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkmayacak

    Süper Lig 6'ncı haftasında oynanacak olan - Beşiktaş maçı öncesi yıllardır süregelen Kadıköy rutini bozuldu.
    2006-2007 yılından bu yana Kadıköy'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıkan , ilk kez 11'in dışında kaldı.

    KALE, KAMENİ'YE EMANET
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün oynanacak mücadelede kaleyi Carlos Kameni'ye emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, yeni adıyla Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı Volkan Demirel'in ilk 11'de oynadığı hiçbir maçta rakibine galibiyet yüzü göstermezken, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'deki son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda Rüştü Reçber'in kaleyi koruduğu maçta almış ve rakibine 4-3 yenilmişti.

    FENERBAHÇE KALEDE VOLKAN VARKEN BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR
    Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynadığı ve Volkan Demirel'in sarı-lacivertli ekibin kalesini koruduğu lig maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
    2006/2007 (0-0)
    2007/2008 (2-1)
    2008/2009 (2-1)
    2009/2010 (1-0)
    2010/2011 (1-1)
    2011/2012 (2-0) - Normal Sezon
    2011/2012 (2-1) - Süper Final Şampiyonluk Grubu
    2012/2013 (3-0)
    2013/2014 (3-3)
    2014/2015 (1-0)
    2015/2016 (2-0)
    2016/2017 (0-0)

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:38
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