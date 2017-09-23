YILLAR SONRA BİR İLK

Süper Lig 6'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yıllardır süregelen Kadıköy rutini bozuldu.

2006-2007 yılından bu yana Kadıköy'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıkan Volkan Demirel, ilk kez 11'in dışında kaldı.



KALE, KAMENİ'YE EMANET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün oynanacak mücadelede kaleyi Carlos Kameni'ye emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, yeni adıyla Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı Volkan Demirel'in ilk 11'de oynadığı hiçbir maçta rakibine galibiyet yüzü göstermezken, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'deki son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda Rüştü Reçber'in kaleyi koruduğu maçta almış ve rakibine 4-3 yenilmişti.



FENERBAHÇE KALEDE VOLKAN VARKEN BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynadığı ve Volkan Demirel'in sarı-lacivertli ekibin kalesini koruduğu lig maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

2006/2007 (0-0)

2007/2008 (2-1)

2008/2009 (2-1)

2009/2010 (1-0)

2010/2011 (1-1)

2011/2012 (2-0) - Normal Sezon

2011/2012 (2-1) - Süper Final Şampiyonluk Grubu

2012/2013 (3-0)

2013/2014 (3-3)

2014/2015 (1-0)

2015/2016 (2-0)

2016/2017 (0-0)