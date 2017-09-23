YILLAR SONRA BİR İLK
Volkan Demirel, 2005/2006 sezonundan bu yana ilk kez Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkmayacak
Süper Lig 6'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yıllardır süregelen Kadıköy rutini bozuldu.
2006-2007 yılından bu yana Kadıköy'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıkan Volkan Demirel, ilk kez 11'in dışında kaldı.
KALE, KAMENİ'YE EMANET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün oynanacak mücadelede kaleyi Carlos Kameni'ye emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, yeni adıyla Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı Volkan Demirel'in ilk 11'de oynadığı hiçbir maçta rakibine galibiyet yüzü göstermezken, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'deki son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda Rüştü Reçber'in kaleyi koruduğu maçta almış ve rakibine 4-3 yenilmişti.
FENERBAHÇE KALEDE VOLKAN VARKEN BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR
Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynadığı ve Volkan Demirel'in sarı-lacivertli ekibin kalesini koruduğu lig maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
2006/2007 (0-0)
2007/2008 (2-1)
2008/2009 (2-1)
2009/2010 (1-0)
2010/2011 (1-1)
2011/2012 (2-0) - Normal Sezon
2011/2012 (2-1) - Süper Final Şampiyonluk Grubu
2012/2013 (3-0)
2013/2014 (3-3)
2014/2015 (1-0)
2015/2016 (2-0)
2016/2017 (0-0)
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:38
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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