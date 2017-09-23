Yıldızlar çarpışıyor

Futbol kamuoyunda "Kimin kadrosu daha güçlü", "Kimin futbolcusu daha yetenekli" tartışmaları süredursun, Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saatler 19.30'u gösterdiğinde Ali Palabıyık'ın düdüğü ile Ülker Stadı'nda sahne alacak. Herkesin susup, yıldızların hünerlerini sergileyeceği derbi, beIN Sports1'den naklen yayınlanacak. Bu sezon Kadıköy'de kazanamayan ve G.Saray ile Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Porto galibiyetiyle hızlı bir giriş yapan ve Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Beşiktaş karşısında 3 puanı almanın hesapları içinde. Siyah-beyazlılar ise Kadıköy'de 12 yıllık galibiyet özlemini bitirmek ve namağlup unvanıyla gideceği Kadıköy'den aynı şekilde dönmek istiyor. F.Bahçe bu maçta tüm biletleri bitiren taraftarına güveniyor.

10 MADDEDE FENERBAHÇE

1- Alanya galibiyetiyle derin bir nefes alan Fenerbahçe için Beşiktaş derbisi, 'yarışta ben de varım' mesajı verme adına çok önemli bir hal aldı. Aykut Kocaman, hafta başından bu yana üç noktaya önem verdi ve bunlarla ilgili özel çalışma yapıldı.



2- Birincisi; takımın geçiş oyununu hızlı yapması... Kocaman, derbide özellikle ikinci bölgedenüçüncü bölgeye geçiş hızının, sonucu direkt etkileyeceğine inanıyor. Bunun için pas hızının artmasınayönelik program uygulandı.



3- İkincisi; bire bir ikili mücadelelerde ayakta kalan taraf olmak. Derbilerde oyunun iki taraflı olmasından dolayı çok fazla bire bir ikili mücadelenin yaşanmasını bekleyen Kocaman, özellikle savunmacıları özel olarak çalıştırdı.



4- Üçüncü hassas nokta uzaktan şutlar... Derbide iki tarafın da çok fazla ceza sahası içi pozisyon verme ihtimali hayli düşük gözüküyor. Kocaman ve kurmayları, özel şut çalışması yaptırdı. Futbolculara farklı açılardan hareketli şut attırıldı.



5- Derbinin psikolojik boyutunda ise iki farklı çalışma vardı. Teknik heyet, eski Beşiktaş maçlarına yönelik videolar hazırlatıp yeni oyunculara derbi maçların Fenerbahçe açısından önemini anlattı. Ayrıca Alanya ve Başakşehir'deki mücadeleye övgü yapıldı.



6- Çoğu yabancı olan yeni transferlere, eski yabancılar derbilerdeki atmosferi anlattılar. Bu noktada dikkat çeken isim Souza oldu. Giuliano, Neto, Soldado, Janssen gibi isimlerle kısa sohbetler yapan Souza, geçen yılki maçları anlatarak yeni arkadaşlarını hazırlıyor.



7- Yönetim bu maça ekstra prim koymayı doğru bulmadı. Ligin henüz başında oldukları için takımın konsantrasyon sorunu yaşamayacağı düşünülerek böyle bir karara varıldı. Beşiktaş maçı kazanılırsa, futbolcular sözleşmelerinde var olan primleri alacak.



8- Taraftar gruplarının dönüşüyle tribünler bu sezon yavaş yavaş eski havasına kavuşuyor. Henüz Kadıköy'de galibiyet alınamasa da Trabzon ve Başakşehir maçlarındaki hava takıma olumlu yansıdı. Beşiktaş maçı için biletler tükendi ve Kadıköy full çekecek.



9- Yönetim derbiye Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili demeç vermemeye kararı aldı. Sarı-lacivertliler uzun süredir derbilerde hakemlerle ilgili ifade kullanmaktan kaçınıyor. Kulislerde ise Cüneyt Çakır'ın atanmamasının memnuniyet yarattığı ifade ediliyor.



10- Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, takıma destek için dün akşam yapılan antrenmana gittiler. İdmanı izleyen Yıldırım, futbolcularına sadece, "Hakemle ve rakiple uğraşmayın. Taraftarla bütünleşip maçı alın" ifadelerini kullandı.



10 MADDEDE BEŞİKTAŞ

1- Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Fenerbahçe derbisi öncesi ne bir gerilim ne de panik havası var. Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan takımda, müthiş bir özgüven, hırs ve galibiyete odaklanmış zafer havası hakim.



2- Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında ortaya konulan oyun ve alınan net galibiyet, Fenerbahçe maçına yansımış durumda. Hem teknik kadro hem de futbolcular, "Kadıköy'den 3puanı alır, çıkarız" düşüncesindeler.



3- Porto galibiyetinin ardından ligde de Konya'yı yenen Beşiktaş'ta bir hafta boyunca idmanlar hırslı olduğu kadar neşeli geçti. Kondisyonun yanı sıra neşe de depoladılar. Quaresma, Cenk ve Babel, takımın espri makineleri oldu.



4- Şenol Güneş derbi öncesi iki konuda kararsız. Sakatlanma ihtimali yüksek olduğu için Adriano'yu riske etmek istemiyor. Konya maçında oynamayan Oğuzhan ve onun yerine forma giyip o maçta yıldızlaşan Tolgay arasındaki tercih de hocayı bir hayli zorluyor.



5- Güneş, F.Bahçe'yi Porto planı ile devirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin saha ve seyirciüstünlüğüne karşılık, orta sahada dirençli, forvette agresif bir oyunla Kanarya'yı mat etmek düşüncesi hakim. Porto da olduğu gibi erken golle maçı başlamadan bitirmek istiyor.



6- Beşiktaş etkili bir futbol, ofansif bir anlayışla bulunacak ilk golle Fenerbahçe'nin sinir uçlarına dokunacağına inanıyor. Erken gol, özgüven olarak kırılgan Fenerbahçe'nin gardını düşürecek ve maçın seyri ve rengini değiştirecek.



7- Beşiktaş her ihtimali düşünüyor. Taktik çalışmada Adriano'nun yerine Güneş, bir ara Medel bir ara da Necip'i oynattı. Medel'in sağ beke geçip, yerine de stoperde Tosic'in başlaması sürpriz olmaz. Ancak Necip'in sağ bek, Medel'in stoper oynayacağı deneme de yapıldı.



8- Şenol Güneş, serbest vuruşlara da özel önem veriyor. Antrenmanlardan sonra bazı oyuncularına özel olarak frikik çalışması yaptırdı. Talisca, Quaresma, Babel ve Cenk bu çalışmalardaki isabetleriyle Güneş'i bir hayli memnun etti.



9- Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanlarda üzerinde durulan en önemli konu ise 'oyun kontrolü'. Teknik direktör Şenol Güneş, dün yapılan son antrenmanda orta sahada top hakimiyeti ve agrasif futbol üzerine yoğunlaştı ve sık sık 'Kontrolü kaybetmeyin' uyarısı yaptı.



10- Başkan Fikret Orman, PFDK'dan aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezası bitmesine rağmen maça gitmeyecek. Ama yönetim stattaki yerini alacak. Zafere inanan Beşiktaş taraftarı da beyaz formalarıyla kendilerine ayrılan tribünde olacak.