VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Fenerbahçe'nin derbi maça kalede hangi isimle çıkacağı tüm hafta konuşulmuştu ve bugün Aykut Kocaman kaleyi Kameni'ye teslim etti.
Tecrübeli hocanın bu seçimi nedeniyle Volkan'ın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu. Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başlaması nedeniyle takımla birlikte ısınma hareketlerine çıkmayan tecrübeli kaleci bu akşam ise aynı davranışı sergilemedi. Volkan arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıktı ve ısınma hareketlerine katıldı.
İşte o fotoğraf...
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:17
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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