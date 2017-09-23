Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında 3-0 önde götürdüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal ve yönetime tepkiler sürüyor. Şampiyonluk yarışının içerisinde olma hedefiyle başlanan yeni sezonun ilk 6 haftasında sadece 2 galibiyet alabilen ve 10 puan kaybı yaşayıp 8 puan toplayabilen Trabzonspor, zirveden de uzaklaştı, alınan sonuçlar sonrasında da camia hayal kırıklığına uğradı.

YANAL ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

Ligin 5'nci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından oyuna müdahalesi konusunda eleştirilen ve geleceği konuşulmaya başlanan teknik direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrası taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Deneyimli teknik adam ise böyle sonuçların bir daha yaşanmayacağının garantisini verdiğini dile getirdi.

SAVUNMADA SORUN BÜYÜYOR

Trabzonspor'da bu sezon en çok eleştirilen bölge ise savunma hattı oldu. İlk 6 haftada oynanan maçların tamamında kalesini gole kapayamayan bordo mavililer, ligde en çok gol yiyen takımların başında yer aldı. İlk 5 haftada 9 gol yiyen Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da kalesinde 4 gol gördü. Teknik direktör Ersun Yanal, yeni transfer Hubocan'ın dışında kadrodaki tüm stoper oyunculara forma şansı tanırken, son 2 haftada ise sağ stoperde orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yu görevlendirdi.

YEREL GAZETELERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Bu arada Trabzonspor'un 3-0 öndeyken 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yerel gazeteler de teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu. Sonnokta Gazetesi, "Bu sonuca atılacak tek başlık var. Ersun istifa" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Rezalet!", "Bu hezimetin faturasını öde Ersun hoca" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Ersun anca gidersun!", "Yanal yine izledi, Susic 3 puanı aldı gitti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi ise "İşte dün akşam ki eseriniz. 50'nci yıl rezilliği" yorumunda bulundu.

HAFTA SONU İZİN

Bu arada Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Trabzonspor'da futbolculara izin verildi. Hafta sonunu izinli olarak geçirecek olan bordo mavililer, Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.