 TARAFTARLARDAN O İSME PROTESTO – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    TARAFTARLARDAN O İSME PROTESTO

    TARAFTARLARDAN O İSME PROTESTO

    Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı Caner Erkin'i maçta her top aldığında ıslık çalarak protesto ediyor.

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan mücadeleye Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladı.

    Maç öncesi Beşiktaş tribünlerini diz çökerek selamlayan Caner Erkin, Fenerbahçe tribünlerinin tepkisini çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar eski oyuncuları her topu ayağına aldığında yoğun bir şekilde ıslık çalarak protestoya başlıyor.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:01
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