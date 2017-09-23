TARAFTARLARDAN O İSME PROTESTO
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı Caner Erkin'i maçta her top aldığında ıslık çalarak protesto ediyor.
Maç öncesi Beşiktaş tribünlerini diz çökerek selamlayan Caner Erkin, Fenerbahçe tribünlerinin tepkisini çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar eski oyuncuları her topu ayağına aldığında yoğun bir şekilde ıslık çalarak protestoya başlıyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:01
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
-
Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
TARAFTARLARDAN O İSME PROTESTO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.