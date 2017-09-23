 Skrtel'de karar doktorların – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Skrtel'de karar doktorların

    Skrtel'de karar doktorların
    Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Dirar ve Van Persie, derbide forma giyemeyecek. Skrtel'in durumu ise hala belirsiz. Kasığındaki ağrıları devam eden ve yeniden sakatlanması halinde daha uzun süre sahalardan ayrı kalma riski taşıyan Slovak stoperin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Dün sabah bir iğne daha yaptıran Skrtel'e doktorlar "Oynayamaz" raporu verirse, defansta Neto ile birlikte görev Neustadter'in.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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